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Çıldır Kaymakamı Sakızcı, Akçakale İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti

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Çıldır Kaymakamı Sakızcı, Akçakale İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti
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Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, beraberindeki heyetle Akçakale İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet edip İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğraş Akay'dan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı beraberindeki heyetle Akçakale İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Sakızcı ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Sezer Han, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sayın Muharrem OTHAN ve Vakıf Müdürü Sayın İsmail BAYDAR eşlik etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sakızcı, çocukların dersleri ve okul yaşamları hakkında konuşarak görüşlerini dinledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğraş Akay'dan okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Sakızcı, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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