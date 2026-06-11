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Çıldır Anaokulu öğrencileri çilek hasadında buluştu

Çıldır Anaokulu öğrencileri çilek hasadında buluştu
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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki anaokulu, 2000 metre rakımda kurduğu serada çilek yetiştirerek öğrencilerine doğayı ve üretimi öğretiyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen hayata geçirilen proje, çocuklara sorumluluk bilinci kazandırıyor.

Ardahan'ın zorlu iklimi ve 2000 metreyi bulan yüksek rakımıyla bilinen Çıldır ilçesinde bir başarı hikayesi yazılıyor. Çıldır Anaokulu, çevresel zorlukları üstesinden gelerek okul bahçesinde kurduğu serayla minik öğrencilerine doğayı yerinde tanıtıyor.

Okul Müdürü Pınar Çanak'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje, bölgenin kış şartlarına ve yüksek rakımın getirdiği iklimsel engellere meydan okuyor. 2000 metre yükseklikteki coğrafyada, seranın sunduğu kontrollü ortam sayesinde taptaze çilekler yetiştiriliyor.

Minik öğrenciler, kendi emekleriyle büyüttükleri çilekleri toplamanın ve toprağın bereketine yakından tanıklık etmenin heyecanını yaşıyor. Projenin mimarı Okul Müdürü Pınar Çanak, "Bulunduğumuz rakım ve iklim şarları tarım açısından ciddi zorluklar barındırıyor. Ancak çocuklarımıza, şartlar ne olursa olsun sabır ve emekle nelerin başarılabileceğini göstermek istedik. 2000 metre yükseklikte kendi çileklerimizi yetiştirip öğrencilerimize yedirmek, bizim için sadece bir meyve üretimi değil, bir umut projesi," dedi.

Bahçede kurulan sera, çocuklara sorumluluk bilinci kazandırırken, aynı zamanda yerel üretimin önemini erken yaşta öğrenmelerine imkan sağlıyor. Çıldır Anaokulu'nun bu ilham verici girişimi, yüksek rakımlı bölgelerde eğitim ve doğa eğitiminin nasıl başarılı bir şekilde harmanlanabileceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErol Çekici:

çok güzel bi girişim çocuklara hem doğayı öğretmiş hemde çalışmanın değerini göstermiş oluyorlar

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Haber YorumlarıZeliha Berber:

harika bi proje da bu tür şeyler daha çok yayılmalı başka okullar da yapmalı

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Haber YorumlarıErdal Tutar:

böyle bir çalışma gerçekten çok hoş ama ben merak ediyorum bu sera işi kışın nasıl işliyor o kadar yüksekte diye

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