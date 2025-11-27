Çıldır'daki Köy Öğrencileri 'Mustafa Kemal' Filmiyle Buluştu
Çıldır İlçesinde köy okullarında öğrenim gören öğrenciler, Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un 'Köy Çocukları Sinemayla Buluşuyor' projesi kapsamında 'Mustafa Kemal' filmine katıldı.
Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un "Köy Çocukları Sinemayla Buluşuyor" projesi kapsamında, köy okullarında öğrenim gören minik yürekler, "Mustafa Kemal " filmini Ardahan Üniversitesi sinema salonunda izledi. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ında destekleriyle, Gölbelen, Gölebakan, Eskibeyrahatun ve Öncül Köyü İlkokulları bu güzel mutluluğa tanık oldular.
JKonuyla İlgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldız, "Bu etkinlik faaliyetlerini bizlere sunan Ardahan Milletvekilimiz Kaan Koç ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'na Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü olarak çok teşekkür ederiz"dedi. - ARDAHAN