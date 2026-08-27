Çıldır'da Dolu ve Şiddetli Yağış Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aşırı yağışlar ve dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar oluştu. Tarım ekipleri, etkilenen arazilerde yaptıkları incelemelerle ürünlerdeki zararı yerinde tespit etti. Hasar tespit çalışmalarının ardından veriler rapor haline getirilerek gerekli değerlendirmeler yapılacak ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülecek.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aşırı yağışlar ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde meydana gelen zararın belirlenmesi amacıyla tarım ekipleri sahada inceleme yaptı.
Ekipler, dolu ve şiddetli yağışlardan etkilenen tarım arazilerini tek tek inceleyerek ürünlerde oluşan hasarı yerinde tespit etti. Yapılan incelemelerde, özellikle ekili alanlarda dolu yağışı nedeniyle ürünlerin zarar gördüğü gözlemlendi.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin rapor haline getirileceği ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağı bildirildi. Yetkililer, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin belirlenmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.