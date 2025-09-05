Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Öğretmenlerle Toplantı Yaptı

Çıldır ilçe Kaymakamı Barış Aytürk ilçede görev yapan öğretmenlele biraraya geldi.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı başlamasına kısa süre kala İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünde görev yapan yönetici ve öğretmenlerle Çıldır Anadolu Lisesi toplantı salonunda biraraya gelen Kaymakam Aytürk okullar hakkında bilgi aldı.

Yeni Eğitim-Öğretim yılının en iyi şekilde değerlendirilerek başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Kaymakam Barış Aytürk, ilçede eğitim alanında fazla bir eksikliğin olmadığına dikkat çekerek, oluşabilecek eksiklikleri de çözeceklerini ifade ederek tüm idareci ve öğretmenlere başarılar diledi. - ARDAHAN