Haberler

Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Öğretmenlerle Toplantı Yaptı

Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Öğretmenlerle Toplantı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıldır ilçe Kaymakamı Barış Aytürk, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim durumu hakkında bilgi aldı ve başarılı bir yıl dileğinde bulundu.

Çıldır ilçe Kaymakamı Barış Aytürk ilçede görev yapan öğretmenlele biraraya geldi.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı başlamasına kısa süre kala İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünde görev yapan yönetici ve öğretmenlerle Çıldır Anadolu Lisesi toplantı salonunda biraraya gelen Kaymakam Aytürk okullar hakkında bilgi aldı.

Yeni Eğitim-Öğretim yılının en iyi şekilde değerlendirilerek başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Kaymakam Barış Aytürk, ilçede eğitim alanında fazla bir eksikliğin olmadığına dikkat çekerek, oluşabilecek eksiklikleri de çözeceklerini ifade ederek tüm idareci ve öğretmenlere başarılar diledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.