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Ardahan Çıldır'da Meryem köyü yolunda genişletme çalışması başladı

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Ardahan Çıldır'da Meryem köyü yolunda genişletme çalışması başladı
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Meryem köyünün ana yolunda ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için genişletme çalışması başlattı. Çalışmayı yerinde inceleyen Genel Sekreter Murat Bilal Emin, tamamlanınca ulaşımın daha güvenli olacağını söyledi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bazı köy yollarında genişletme çalışması yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince Meryem köyünün ana yolunda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalara başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Meryem köyünde ulaşımın daha güvenli hale geleceğini belirten Emin, "Özel İdare olarak amacımız tüm köylerimizde bize düşen her çalışmayı en iyi ve verimli şekilde yapmaktır. Bu da bir sorundu, şükür gidermek için ekiplerimiz sahada. Ben de bizzat çalışmayı yerinde görmek için alana geldim." dedi.

Kaynak: AA
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