Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Güncelleme:
Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" temalı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resim, Şiir, Kompozisyon konulu yarışmaya dereceye giren öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız tarafından ödüllendirildi. Dereceye giren okul ve öğrenciler, Şehit Taner Karadeniz Ortaokulundan Bilal Karagöz Resim alanında İlçe-İl birincisi, Çıldır İmam Hatip Ortaokulundan Buse Bulut Şiir alanında İlçe-İl birincisi, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulundan Buse Durmuş Kompozisyon alanında İlçe birincisi İl üçüncüsü, Gölebakan İlkokulundan Senem Naz Senem Resim alanında İlçe birincisi oldu.

İlçede dereceye giren öğrencileri eserleri Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde değerlendirilmek üzere Ankara'da gönderildi.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Öğrencilerin başarılarını devamını dileyerek emeği geçen idareci ve öğretmenlere ayrıca teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
