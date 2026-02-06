Haberler

Ardahan'da etkili olan tipi Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunda ulaşımı aksattı
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara yol açarak Aşıkşenlik tünelini kapattı. TIR'lar yolda kalırken, karayolları ekipleri temizlik çalışmaları yapıyor.

ARDAHAN'da sabaha karşı etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolu Aşıkşenlik tüneli çıkışında tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Buzlanma ve tipi nedeniyle TIR'lar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

