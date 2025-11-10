Yatağan'da Doğal Cevizli Sucuk: Sağlıklı ve Lezzetli Alternatif

Muğla'nın Yatağan ilçesi Şahinler Mahallesi'nden Servet Çıldır, tamamen doğal ürünlerle yaptığı cevizli sucukla hem damaklara hem de sağlığa hitap ediyor.

Cevizlerin tek tek ipe dizilmesiyle başlayan süreçte, hayıt balı, üzüm pekmezi ve buğday nişastasından hazırlanan karışım kazanlarda kaynatılıyor. Daha sonra cevizler, bu karışıma üç kez batırılarak kurutuluyor ve ortaya geleneksel yöntemlerle hazırlanan doğal cevizli sucuk çıkıyor. Yatağan'ın doğal ürünler geleneğini yaşatan Servet Çıldır'ın cevizli sucuğu, hem bölge halkından hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Bal ve pekmez tüketmeyen çocuklar için bu lezzetin harika bir alternatif olduğunu belirten Servet Çıldır, "Cevizli sucuk kahvenin yanında şeker niyetine ya da yemek sonrası tatlı olarak da tüketilebilir. Hiçbir katkı maddesi, şeker veya glikoz içermiyor; tamamen organik ürünlerle yapıyoruz" dedi.