Çıldır'da Fırtına: 28 Yapı Hasar Gördü
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan fırtınada 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapı hasar gördü. AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin yaptığı tespit çalışmalarının ardından, hasar maliyetinin belirlenmesiyle köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için AFAD Başkanlığı'ndan acil yardım ödeneği talep edilecek.
ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yapılan incelemede 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi.
Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde önceki gün etkili olan fırtına, yapılarda hasara yol açtı. Fırtınanın ardından AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Hasar tespiti için AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 6 personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 5 personel ile Defterdarlıktan 1 personel görevlendirildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi. Hasar ve zarar maliyetinin belirlenmesinin ardından, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı'ndan acil yardım ödeneği talep edileceği bildirildi.