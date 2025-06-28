Ardahan'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile tır çarpıştı, sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çıldır'dan Ardahan istikametine giden 34 DY 7122 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 CAK 54 plakalı tır dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü ayakta tedavi edilirken araç sürücü kırık ve iç kanama şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, emniyet ekipleri yolu trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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