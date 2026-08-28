Çıldır'da Fırtına: 20 Yapının Çatısı Uçtu
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde fırtına ve dolu nedeniyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazı evleri su bastı. Telefon ve elektrik direkleri hasar gördü, AFAD ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı, hasar tespit çalışmaları başladı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 20 yapının çatısı zarar gördü.
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde fırtına nedeniyle 20'de fazla evin çatısı uçtu ve bazı evleri ise su bastı. Köy içerisinde bulunan telefon ve elektrik direkleri ise hasar gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve enerji ekipleri köye yönlendirildi.
Dolu yağışı ise kısa sürede bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Yetkililer, fırtına sırasında çatı, tabela, ağaç ve direk gibi devrilme veya uçma riski bulunan yapıların yakınında bulunulmaması, araçların mümkün olduğunca kapalı veya güvenli alanlara bırakılması konusunda uyarıda bulunuyor.
Yağış ve rüzgarın ardından bölgede yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.