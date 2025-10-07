Haberler

Ardahan'da Cancur Eriği Hasadı Başladı: Festival Coşkusu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kendine has aromasıyla bilinen cancur eriğinde hasat dönemi başladı. Yerel halk, düzenlenen festivalde türkü eşliğinde eğlenerek hasadın keyfini çıkardı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aroması ile bölge halkı tarafından büyük rağbet gören cancur eriğinde hasat başladı. Bölgede yaşayanlar, hasadın başlaması sebebiyle düzenlenen festivalde türküler eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Çıldır'ın Kurtkale bölgesindeki köylerde yetişen cancur eriğinde hasat başladı. Hasat dolayısıyla bir araya gelen köy derneklerinin öncülüğünde festival düzenledi. Festivale katılanlar, halk ozanları ve yerel sanatçıların türküleri eşliğinde halay çekti. Festivalin sona ermesiyle birlikte bahçelerde cancur eriğinin hasadı başladı. Toplanan erikler, marmelat yapılmak üzere dev kazanlara alınarak pişirildi.

Cancur eriğinin kendine has aroması ile bölge halkı tarafından oldukça rağbet gördüğünü ve kış sofralarının vaz geçilmezi olduğunu söyleyen Suat Bingöl, "Hem ekşi hem tatlı aroması ile Türkiye'de böyle bir erik türü yok. Sadece Kurtkale bölgesindeki köylerde, Posof'ta ve Şavşat'ta yetiştiğini biliyoruz. Cancur eriğini toplayıp kazanlarda pişirerek marmeladını yapıyoruz. Kışın sofraların vazgeçilmezi oluyor" dedi.

Özdemir Bingöl ise cancur eriğinden yapılan yöresel ürünlere büyük ilgi olduğunu belirterek, cancur marmeladının kilogram fiyatının 400 liradan satıldığını, ailece mesai yaparak erik marmeladı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
