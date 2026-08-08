Çıldır'da 'Yeşeren Eller' Projesi ile Çocuklar Toprakla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Çalışanları Yetkinlik Eğitimi Programı kapsamında hazırlanan "Yeşeren Eller" Projesi, Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Proje kapsamında 8-14 yaş grubundaki çocuklar ile Kur'an kursu öğrencileri, doğayla iç içe bir etkinlikte buluştu. Çocuklar, gençlik çalışanlarının rehberliğinde ıspanak, dere otu, marul, soğan ve patates gibi çeşitli sebzelerin ekimini gerçekleştirerek tarım, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Etkinlik yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalmadı. Program boyunca düzenlenen sportif etkinlikler, eğitsel oyunlar ve çeşitli yarışmalar sayesinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal yönlerini geliştirme fırsatı buldu.

Çıldır İlçe Müftülüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen programa, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut ile Çıldır İlçe Müftüsü Metin Aksoy da katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Proje kapsamında yapılan bitki ekim çalışmalarına destek veren protokol üyeleri, çocuklarla birlikte toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programa destek veren Ardahan Gençlik Hizmetleri Müdürü Ferman Güler ise projede emeği geçen gençlik çalışanlarına, katkı sunan kurumlara ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin çocukların kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Programın sonunda ortak açıklama yapan Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut ile İlçe Müftüsü Metin Aksoy, kurumlar arası iş birliğinin çocukların gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Açıklamada, öğrencilerin yıl boyunca sportif, kültürel, sosyal, dini ve manevi gelişimlerini destekleyen etkinliklerle buluşturulmaya devam edileceği belirtilirken, milli ve manevi değerlere bağlı, sağlıklı, bilinçli ve donanımlı nesiller yetiştirilmesine yönelik ortak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı