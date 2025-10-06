Çıldır Dernekler Birliğiniin öncülüğünde Akkiraz Derneğinin düzenlemiş olduğu 3. Çıldır Cancur Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Akkiraz Köyünde gerçekleştirilen festivale ilk 2 festivalein aksine yoğun katılım vardı. Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat VURAL'ında katıldığı festivale, Çıldır Köylerinin Muhtarları, çok sayıda vatandaş, Kolluk Kuvvetleri ve sağlık ekipleride yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan proğramın açılış konuşmasını Akkiraz Köyü dernek Başkanı Soner Akçay yaptı. Akçay Konuşmasında, bölgesinin zenginlik kaynağı olan meyvelerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda bölgeye her türlü desteği vereceklerini beyan ederken katılımdan dolayı hemşehrilerine teşekkür ett.

Konuşma yapması için davet edilen Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat VURAL yaptığı konuşmada, bölge halkının her daim yanlarında olduğuna vurgu yaparak, bu tür organizasyonlarla hem bölgedeki birlik ve beraberliğin sağlanması, gurbetle sılanın bir araya gelmesi hem doğal ürünlerin pazar payının arttırılması yönünde önemini büyük olduğuna değinerek Festivale komitesine emeklerinden, festvale katılanlarada katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Çıldır Dernekler Birliği Başkanı Evsal Yucak ve önceki dönem Eski Beyarahatun Dernek Başkanı Turgay Karadağ'ın yapmış olduğu birlik ve beraberlik, bölgeye hizmet anlamından destek konuşmalarını ardından Bölge Aşıkları Mustafa Aydın ve Ercan Şimşekoğlu sazlı sözlü sunumlarıyla devam etti.

Program THM Sanatçıları: Gülnaz Orhan, Oğuz Sözbir ve Sertan Görmezin türküleriyle vatandaşlar halay çekip eğlendiler. Yöresel meyvelerin tanıtımı sunumu ve ikram edilmesinin ardından festival son buldu. - ARDAHAN