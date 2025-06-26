Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde serinlemek amacıyla Kura Nehri'ne giren üç kişiden biri boğuldu, biri kurtarıldı. Kayıp diğer kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde serinlemek için Kura Nehri'ne giren 3 kişiden biri boğuldu, biri kurtarıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde yaşayan Adil Akçay (73), Hafiz Akçay (65) ve Taha Umut A. (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi. Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Taha Umut A. kurtarılırken, diğer iki kişinin bulunması için bölgeye Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 4 personelden oluşan dalgıç ekibi ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden 4 personelden oluşan dalgıç ekibi sevk edildi. Arama çalışmaları sonucu bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Taha Umut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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