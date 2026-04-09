Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar eridi
Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü, kış aylarında buzla kaplı olan yüzeyini son günlerde artan hava sıcaklıkları ve sağanak yağmurun etkisiyle tamamen açtı.
Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar hava sıcaklıklarının artması sonucu eridi.
Çıldır ilçesi sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde, son günlerde etkili olan sıcak hava buzların çözülmesine neden oldu.
Sağanağın da etkisiyle erime süreci hızlanan gölün yüzeyi tamamen açıldı.
Kaynak: AA / Günay Nuh