Çıldır'da okullararası mangala turnuvası yapıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü paydaşlığında düzenlenen Ortaokullar Arası Mangala İlçe Finali, Çıldır Genç Ofis'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turnuvayı yakından takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Adnan Korkut ve İlçe Müftüsü Sayın Metin Aksoy, müsabakalar boyunca öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara moral verdiler.

Büyük heyecana sahne olan turnuva sonucunda sıralama şu şekilde oluştu: Birinci: Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu öğrencisi, İkinci: Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu öğrencisi, Üçüncü: İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi oldu. - ARDAHAN