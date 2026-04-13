Kar nedeniyle ev ve ahır çöktü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yaşanan göçük bir evi ve ahırı kullanılamaz hale getirdi.

Çıldır ilçesi Taşdeğirmen köyünde yaşanan olayda S.A.'ya ait üzeri toprakla kaplı ev ve ahırın çatısında biriken kar kütlelerinin erimesiyle birlikte, yapıların üzerine çökme meydana geldi. Karın ağırlığı, beklenmedik bir yıkıma yol açtı.

Olayın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı tespit edilirken ev ve ahırın büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi. - ARDAHAN

