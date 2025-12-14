Ardahan'da Aktaş Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü

Ardahan'da kar yağışının etkisiyle Aktaş Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Çıldır ilçesinde, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Bölgede soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da etkili oldu.

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün çevresi de beyaza büründü.