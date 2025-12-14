Ardahan'da Aktaş Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü ve Aktaş Gölü'nün çevresi karla kaplandı.
Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün çevresi de beyaza büründü.