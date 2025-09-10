Kaymakam Aytürk, öğrencileri yalnız bırakmadı

Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk ve Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, okulları ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Çıldır İlçe Kaymakamı Barış Aytürk ve Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır İlkokulu, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu ve ana okullarını ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Aytürk ve Müdür Yıldız, öğrencilere yeni eğitim yılında başarı dileklerini iletirken, öğretmenler ve velilerle de görüşerek okullarda yapılacak etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin doğayla iç içe, öğrenmeye açık bir ortamda eğitim almasının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretler, öğrencilere moral ve motivasyon sağlarken, yeni dönemin eğitimde başarılarla dolu geçmesi temennisiyle sona erdi. - ARDAHAN