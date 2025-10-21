Çıldır İlkokulu'ndan Gazze'ye Destek: Hayır Çarşısı Düzenlendi

"ÇEDES Gazze için seferber" projesi kapsamında Çıldır İlkokulu velileri ve öğrencileri gönüllü katılımları ve emekleriyle hayır çarşısı düzenlendi.

Çıldır Yatılı Bölge Okulu Kapalı Halı sahasında gerçekleştirilen keremeste, öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecek, el işi ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin Gazze'deki mağdur halka destek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Etkinlikte öğrenciler, hem yardımlaşma bilincini pekiştirdi hem de kardeşlik duygularını güçlendirdi.

Etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve veliler el ele vererek Gazze halkı için anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Katılımcılar, böylesine duyarlı bir etkinliğin hem insani hem de toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Okul yönetimi, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve empati duygusunu güçlendirdiğini belirterek, emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. - ARDAHAN