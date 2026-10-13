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Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 9-14 yaş için ücretsiz futbol kursu açıyor

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Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 9-14 yaş için ücretsiz futbol kursu açıyor
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Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursu açıyor. 17 Ekim 2026'da başlayacak kurs hafta sonları 10.00-14.00 arasında sentetik futbol sahasında düzenlenecek; pas, şut, top kontrolü ve takım oyunu çalışmaları yapılacak.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursu açılıyor.

Hafta sonları düzenlenecek kursla çocukların futbol becerilerini geliştirmeleri ve sportif faaliyetlere katılmaları amaçlanıyor. 17 Ekim 2026 tarihinde başlayacak kurs, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sentetik futbol sahasında gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günleri saat 10.00-14.00 arasında düzenlenecek kurs, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunu Uygar Aksu tarafından verilecek. Eğitimlerde çocuklara futbolun temel teknikleri öğretilecek; pas, şut, top kontrolü ve takım oyunu gibi konularda çalışmalar yapılacak.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut kursla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Müdür Korkut, "Futbol kursumuzla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini, sportif becerilerini geliştirmelerini ve takım çalışmasının önemini öğrenmelerini istiyoruz. Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, dayanışma ve sorumluluk duygularına da katkı sağladığına inanıyoruz. Çıldır Kaymakamlığımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz bu kursun çocuklarımız için verimli ve keyifli bir eğitim ortamı oluşturmasını temenni ediyorum." dedi.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ücretsiz futbol kursu, 9-14 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olacak. Kurs sayesinde çocukların futbol alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri ve sporla ilgili deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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