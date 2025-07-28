Milletvekili Kaan Koç'dan Çıldır Ziyareti ve Yatırımlar

Milletvekili Kaan Koç'dan Çıldır Ziyareti ve Yatırımlar
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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Çıldır'a yaptığı ziyarette yeni kaymakam Barış Aytürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti ve ilçede TOKİ konutlarının temelinin atıldığını açıkladı. Ayrıca doğalgaz altyapı çalışmalarını da inceledi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Çıldır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yeni görevine başlayan Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında ilçede yürütülen yatırımlar ve projeler de yerinde incelendi.

Vekil Koç, ilçede vatandaşların uzun süredir beklediği TOKİ konutlarının temelinin atıldığını belirterek, İlçemizin konut ihtiyacını karşılayacak bu önemli projenin startını vermekten memnuniyet duyuyoruz," dedi. Çıldır'daki doğalgaz altyapı çalışmalarını da yerinde inceleyen Milletvekili Koç, projede önemli bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak "İnşallah 2026 yılında Çıldır'da doğalgaz kullanımı başlayacak. Hem çevreci hem ekonomik bir enerji kaynağını ilçemize kazandırıyoruz" diye konuştu.

İlçe ziyaretleri kapsamında esnafı da unutmayan Milletvekili Kaan Koç, çarşı esnafına hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Koç, "Hemşehrilerimizin desteği ve talepleri bizim için yol göstericidir. Tüm teşkilatımıza ve bizleri ilgiyle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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