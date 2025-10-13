Haberler

Minik Arıcılar: Yatağan'da Çocuklar Arıcılıkla Tanışıyor
Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde arıcılık yapan Servet Çıldır'ın 6 ve 3 yaşındaki kızları, babalarına yardımcı olarak arıcılığı öğreniyor. 'Minik arıcılar' olarak tanınan kızlar, doğal ürünler üreterek doğayla iç içe büyüyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde arıcılıkla uğraşan Servet Çıldır'ın 6 ve 3 yaşındaki kızları küçük yaşlarına rağmen babalarına arıcılık işlerinde yardım ederek örnek oluyor.

Yatağan'ın Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Servet Çıldır, yıllardır sürdürdüğü arıcılık mesleğini çocuklarına da aşılıyor. 6 yaşındaki Fatoş Naz ve 3 yaşındaki Nisa Nur Çıldır isimli minik kardeşler arıcılığın püf noktalarını öğrenirken kovandan bal süzümüne kadar birçok aşamada babalarına destek veriyor. Arılardan korkmayan, hatta onlara sevgiyle yaklaşan kardeşler mahalle sakinleri tarafından 'minik arıcılar' olarak tanınıyor.

Doğal ve organik ürünler de üreten baba Servet Çıldır kızlarının doğayla iç içe büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kızlarımın bu işe hevesli olması beni mutlu ediyor. Onlara balın emekle üretildiğini, doğanın değerini anlatmaya çalışıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
