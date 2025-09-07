Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları Çıldır'da Devam Ediyor

Çıldır İlçe Müftüsü Metin Aksoy, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle İlçe Kaymakamı Barış Aytürk'ü ziyaret etti ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Çıldır İlçe Müftüsü Metin Aksoy, beraberindeki heyetle birlikte İlçe Kaymakamı Barış Aytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Müftü Aksoy, Müftülük faaliyetleri ve Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen programlar hakkında Kaymakam Aytürk'e bilgi sundu. Kaymakam Aytürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mevlid-i Nebi Haftası'nın başta Çıldır ilçesi olmak üzere tüm ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ziyaret, Müftü Aksoy tarafından Kaymakam Aytürk'e çiçek ve Dinayet İşleri Başkanlığı yayınlarından Mevlid-i Nebi Haftasına özel yayınlanan "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" adlı eserin takdimi etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
