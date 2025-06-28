Çıldır'da Tır ve SUV Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen kazada, tır ve SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ölenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.