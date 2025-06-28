Çıldır'da Tır ve SUV Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çıldır'da Tır ve SUV Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen kazada, tır ve SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ölenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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