Ardahan'da kar nedeniyle ev ve ahırda göçük meydana geldi

Ardahan'da kar nedeniyle ev ve ahırda göçük meydana geldi
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Taşdeğirmen köyünde, bir ev ve ahırda karın erimesi nedeniyle göçük meydana geldi. Olayda kimsenin etkilenmediği bildirildi.

Ardahan'da kar nedeniyle bir ev ve ahırda göçük meydana geldi.

Çıldır ilçesine bağlı Taşdeğirmen köyünde, S.A'ya ait üstü toprak olan ev ve ahırın üzerinde biriken kar kütlesinin erimesiyle göçük oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olayda kimsenin etkilenmediği, ev ve ahırın büyük bölümünün çöktüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
