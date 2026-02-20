Haberler

Ardahan'da tipide mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde şiddetli tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyünde şiddetli tipi sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.35 sıralarında Dirsekkaya köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tipi sebebiyle yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışma ile mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarıp evlerine ulaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
