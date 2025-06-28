Ardahan'da TIR ve Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ardahan'da TIR ve Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Çıldır karayolunda meydana gelen kazada, cipin TIR ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çıldır karayolunda TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ardahan- Çıldır karayolu Yıldırımtepe mevkisinde meydana geldi. Ardahan yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı cip, karşı yönden gelen 34 CAK 54 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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