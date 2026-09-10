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Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim

Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
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Fenerbahçe A Takımı'nda 39 yıldır malzemecilik yapan Erkan Karaca, Ardahan'da büyüdüğü yaklaşık 250 yıllık evi gösterdi. Çocukluk yıllarını anlatan Karaca, “Bu ahırda dünyaya geldim. 13 kardeş, 7 amca çocuğu, anne ve babamızla birlikte 24 kişi bu evde yaşadık” dedi.

Fenerbahçe'nin 39 yıllık emektarı Erkan Karaca, Ardahan'da dünyaya geldiği ve çocukluğunu geçirdiği evi gösterdi. Karaca, yaklaşık 250 yıllık yapıda kalabalık bir aileyle büyüdüğünü anlattı.

“MAĞARA GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR”

Evin yapısından bahseden Karaca, “Evlerimiz taştan yapılmış, üstü topraktır. Yaklaşık 250 yıllık bir ev. Baktığınız zaman mağara görüntüsü veriyor” ifadelerini kullandı.

“24 KİŞİ BU EVDE YAŞADIK”

Dünyaya geldiği yeri de gösteren Karaca, çocukluk yıllarındaki yaşam koşullarını şu sözlerle anlattı:

“Bu ahırda dünyaya geldim. 13 kardeş, 7 amca çocuğu, anne ve babamızla birlikte 24 kişi bu evde yaşadık.”

Ardahan'daki bu evde büyüyen Erkan Karaca, 39 yıldır Fenerbahçe A Takımı'nda malzemeci olarak görev yapıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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