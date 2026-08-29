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Ardahan Valisi Çıldır'da Hasar İncelemelerinde Bulundu

Ardahan Valisi Çıldır'da Hasar İncelemelerinde Bulundu
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, olumsuz hava koşullarından etkilenen Çıldır'ın Öncül köyünü ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarını inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağanak, dolu ve rüzgar nedeniyle 19 ev, 3 ahır ve 2 samanlık zarar görmüştü.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Çıldır ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen Öncül köyünü ziyaret etti.

Yamlı, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden hasar tespit çalışmaları ve yapılan müdahalelere ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yamlı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Öncül köyünde önceki gün etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı tarım arazileri zarar görmüş, 19 ev, 3 ahır ve 2 samanlıkta hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA
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