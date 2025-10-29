Haberler

Karaçay Kanyonu'ndaki Seyir Terası Açıldı

Karaçay Kanyonu'ndaki Seyir Terası Açıldı
Güncelleme:
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tarihi Şeytan Kalesi'nin manzarasını sunan yeni seyir terası açıldı. Vali Hayrettin Çiçek, terasın bölgenin turizm potansiyelini artıracağını söyledi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, tarihi Şeytan Kalesi'nin de izlenebileceği alana yapılan seyir terasının açılışı gerçekleştirildi.

Bölgede tarihin ve doğal güzelliğin buluştuğu Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu her dönem yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Zamanında savunma amacıyla yapılan ve gizli giriş kapısı bulunan kalenin hakim noktadan izlenmesi amacıyla yaklaşık 4 ay önce temeli atılan seyir terasının yapımı tamamlandı.

Açılışta konuşan Vali Hayrettin Çiçek, kentin turizm potansiyelini geliştirecek alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şeytan Kalesi'nin de bunlardan biri olduğunu belirten Çiçek, "Yapımı tamamlanan seyir terası, Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisi'nin turizm değerini arttıracaktır. Güzel bir yatırım oldu. Bu nedenle katkıları olan Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi ile Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür ediyorum." dedi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da Çıldır'a yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, terasa aynı anda 35 kişinin çıkabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
