Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Göbelen köyünde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak amacıyla bir çöp kutusunun içine girdi. Tilkinin çöp kutusunda olduğu sırada kapağın kapanması üzerine hayvan içeride mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra çöp kutusundan gelen seslerle durumu fark eden vatandaşlar, hemen müdahale etti. Çöp kutusunun kapağını açan bir kişi, tilkinin dışarı çıkmasını sağladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gazeteci Suat İncedere tarafından paylaşılan görüntüde çöp kutusundan çıkarılan tilkinin hızla bölgeden uzaklaştığı görülürken, olay sosyal medyada da ilgi çekti.