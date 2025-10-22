Haberler

Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir
Haber Videosu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Aktaş Sınır Kapısı'na giden karayolunun güzergahı tepki çekti. Vatandaşlar, yolun şehir merkezini çember içine alarak ulaşımı zorlaştırdığını belirterek "Bu nasıl mühendislik? Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Aktaş Sınır Kapısı'na giden bölünmüş karayolunun güzergahı tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar "şehir merkezini çember içine alan" karayolu projesine tepki gösterirken, yaşanan tartışmalar siyasilere ve belediye başkanına kadar uzandı.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Uluslararası bağlantı sağlayan Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolu, ilçeyi adeta ortadan ikiye böldü. Yolun güzergahı nedeniyle evler, okul ve tarım arazileri ulaşıma zor hale gelirken, vatandaşlar durumdan şikayetçi...

Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"BU KENTE YAPILMIŞ BİR İHANETTİR"

Önceki dönem Ardahan İl Meclis Başkanı İlimdar Senem, yaptığı açıklamada projeye sert tepki göstererek "Kış memleketinde on metre yükseklikte bağlantı yolu mu olur? Bu nasıl mühendislik? Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"EVLERİMİZ, MEZARLIK VE TARLALAR..."

İYİ Parti önceki dönem İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise "Bu yolla ilgili defalarca belediye başkanına ve milletvekillerine söylememize rağmen bir çözüm bulamadılar. Okul o tarafta kaldı, üst geçit atıl durumda. Evlerimiz, mezarlık ve tarlalar da ulaşım dışı kaldı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GAZETECİYE AĞIR SÖZLER

Karayolu tartışmasını haberleştiren gazeteci Suat İncedere'nin paylaşımı sonrasında, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu sosyal medyada tepki çeken ifadeler kullandı. Başkan Azizoğlu, haberin altına yaptığı yorumda gazeteciye hitaben şu sözleri sarf etti: "Evet, 11 yıldır belediye başkanı benim. 90 proje gerçekleştirdim. Gel tek tek göstereyim yeğen. 25+20+5=50 yıl bu ilçeye bir tuvalet kulübesi yaptı mı göster."

Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

GAZETECİDEN YANIT

Gazeteci Suat İncedere ise Başkan Azizoğlu'nun ifadelerine sert tepki göstererek "O ne biçim konuşma başkan, yeğen, uşak falan? Ben gazeteciyim. Beni oraya çağıran ve konuşan başkanlara da iki kelime etmedin, beni neden hedef seçtin? Biz yapılanı da yapılmayanı da görüyoruz. Sözlerini düzelt" şeklinde yanıt verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman NFK:

Seviyeye bak...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.