Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Aktaş Sınır Kapısı'na giden bölünmüş karayolunun güzergahı tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar "şehir merkezini çember içine alan" karayolu projesine tepki gösterirken, yaşanan tartışmalar siyasilere ve belediye başkanına kadar uzandı.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Uluslararası bağlantı sağlayan Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolu, ilçeyi adeta ortadan ikiye böldü. Yolun güzergahı nedeniyle evler, okul ve tarım arazileri ulaşıma zor hale gelirken, vatandaşlar durumdan şikayetçi...

"BU KENTE YAPILMIŞ BİR İHANETTİR"

Önceki dönem Ardahan İl Meclis Başkanı İlimdar Senem, yaptığı açıklamada projeye sert tepki göstererek "Kış memleketinde on metre yükseklikte bağlantı yolu mu olur? Bu nasıl mühendislik? Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir" ifadelerini kullandı.

"EVLERİMİZ, MEZARLIK VE TARLALAR..."

İYİ Parti önceki dönem İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise "Bu yolla ilgili defalarca belediye başkanına ve milletvekillerine söylememize rağmen bir çözüm bulamadılar. Okul o tarafta kaldı, üst geçit atıl durumda. Evlerimiz, mezarlık ve tarlalar da ulaşım dışı kaldı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GAZETECİYE AĞIR SÖZLER

Karayolu tartışmasını haberleştiren gazeteci Suat İncedere'nin paylaşımı sonrasında, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu sosyal medyada tepki çeken ifadeler kullandı. Başkan Azizoğlu, haberin altına yaptığı yorumda gazeteciye hitaben şu sözleri sarf etti: "Evet, 11 yıldır belediye başkanı benim. 90 proje gerçekleştirdim. Gel tek tek göstereyim yeğen. 25+20+5=50 yıl bu ilçeye bir tuvalet kulübesi yaptı mı göster."

GAZETECİDEN YANIT

Gazeteci Suat İncedere ise Başkan Azizoğlu'nun ifadelerine sert tepki göstererek "O ne biçim konuşma başkan, yeğen, uşak falan? Ben gazeteciyim. Beni oraya çağıran ve konuşan başkanlara da iki kelime etmedin, beni neden hedef seçtin? Biz yapılanı da yapılmayanı da görüyoruz. Sözlerini düzelt" şeklinde yanıt verdi.