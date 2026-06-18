Çıldır Gölü'ne atlayan buzağı sandalla kurtarıldı; o anlar kamerada

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde ilk kez ahırdan çıkarılarak meraya bırakılan buzağı, ürkünce Çıldır Gölü'ne atladı. Dalgaların sürüklediği buzağı sandalla göle acılan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, Çıldır Gölü kıyısında meydana geldi. İlk kez meraya çıkarılan buzağı, henüz bilinmeyen nedenle ürkerek göle atladı. Rüzgar sebebiyle dalgalı olan göldeki buzağıyı kurtarmak için köylüler seferber oldu. Sandalla göle açılan vatandaşlar, buzağıyı kıyıya doğru yönlendirdi. Kıyıya yaklaşan buzağı, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Buzağı, sahibine teslim edilirken, kurtarma anları çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı