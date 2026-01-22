Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşama doğru yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan- Çıldır kara yolunda etkisini artıran tipi buzlanmaya neden oldu.

Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Tipinin etkisini artıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.