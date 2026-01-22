Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’na geçiş sağlayan kara yolunda buzlanma oluştu. Ardahan-Şavşat kara yolunda da tır geçişlerine izin verilmiyor.
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte akşama doğru yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan- Çıldır kara yolunda etkisini artıran tipi buzlanmaya neden oldu.
Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Tipinin etkisini artıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.