Haberler

Çıldır'da "Yıl Sonu Tatlı Şenliği" düzenlendi

Çıldır'da 'Yıl Sonu Tatlı Şenliği' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çıldır İlkokulu'nda düzenlenen yıl sonu tatlı şenliğinde velilerin hazırladığı tatlılar katılımcılara ikram edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik örneği sergilendi.

Çıldır İlkokulu'nda muhteşem yıl sonu tatlı şenliği düzenlendi. Öğrenci velilerinin özenle hazırlamış oldukları çeşitli tatlılar tüm katılımcılılara ikram edildi.

Çıldır ilkokul Müdürü Serkan Çanak'ın ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen şenlikte tam bir şölen tadında geçti.

Öğretmenlerin emeği, öğrencilerin neşesi ve velilerin büyük desteğiyle birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediği şenlik katılım düşünülenin üzerinde gerçekleşti. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı