Çay Haberleri - Çay Haber - Haberler

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Çay Haberleri

Çay haber, Çay son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çay'dan kısa kısa

Çay'dan kısa kısa

Çay - Dün 16:06
Kontrolden çıkan araç dereye düştü: Sürücü halatla kurtarıldı

Kontrolden çıkan araç dereye düştü: Sürücü halatla kurtarıldı

Çay - Dün 14:20
İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ

İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ

Çay - Dün 11:51
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi

İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi

Çay - 25.05.2022
Aksaraylı Çaycı: '1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor'

Aksaraylı Çaycı: "1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor"

Çay - 25.05.2022
Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlandı

Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlandı

Çay - 25.05.2022
Muğla'da istihdama açılan dijital kapı 'çıkarıyorum.com'

Muğla'da istihdama açılan dijital kapı 'çıkarıyorum.com'

Çay - 25.05.2022
MESKİ, Asfalt Şube Müdürlüğü kurdu

MESKİ, Asfalt Şube Müdürlüğü kurdu

Çay - 25.05.2022
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Güven'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Gelin Sorunları Yerinde Görün. İnanın Geçinemiyoruz'

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Güven'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gelin Sorunları Yerinde Görün. İnanın Geçinemiyoruz"

Çay - 25.05.2022
Bu esnaf çayı hala 1 liradan satıyor

Bu esnaf çayı hala 1 liradan satıyor

Çay - 25.05.2022
İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik yol serüveni

İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik yol serüveni

Çay - 24.05.2022
Artvin'de Hes Yapılması Planlanan Bölgedeki Ağaçlar Mahkeme Sonuçlanmadan Kesildi

Artvin'de Hes Yapılması Planlanan Bölgedeki Ağaçlar Mahkeme Sonuçlanmadan Kesildi

Çay - 24.05.2022
Osmaniyeli Çay Ocağı İşletmecisi: 'Çayı İki Liraya Veriyorum. Zamlara Göre Değerlendirmiş Olsam, 6 Lira Yapmam Lazım'

Osmaniyeli Çay Ocağı İşletmecisi: "Çayı İki Liraya Veriyorum. Zamlara Göre Değerlendirmiş Olsam, 6 Lira Yapmam Lazım"

Çay - 24.05.2022
Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi

Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi

Çay - 24.05.2022
İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik serüveni

İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik serüveni

Çay - 24.05.2022
Bu kahvehanede sigara içmeyen öğrenciye çay 1 lira

Bu kahvehanede sigara içmeyen öğrenciye çay 1 lira

Çay - 24.05.2022
Endonezya'da Çay Hasadı

Endonezya'da Çay Hasadı

Çay - 23.05.2022
Yıpranan ciltlere 'sos' önerisi

Yıpranan ciltlere 'sos' önerisi

Çay - 23.05.2022
Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak

Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak

Çay - 23.05.2022
Zihni Derin kimdir? Zihni Derin ne zaman öldü? Çayın babası Zihni Derin neler yapmıştır, nereli?

Zihni Derin kimdir? Zihni Derin ne zaman öldü? Çayın babası Zihni Derin neler yapmıştır, nereli?

Çay - 24.05.2022
Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği

Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği

Çay - 23.05.2022
Yaş Çay Alım Kampanyası Rize'de Sorunlu Başladı. Topladıkları Çaylar Üreticinin Elinde Kaldı

Yaş Çay Alım Kampanyası Rize'de Sorunlu Başladı. Topladıkları Çaylar Üreticinin Elinde Kaldı

Çay - 22.05.2022
Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü

Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü

Çay - 22.05.2022
Karatay Belediyesi'nden kadın kursiyerlere Karadeniz gezisi

Karatay Belediyesi'nden kadın kursiyerlere Karadeniz gezisi

Çay - 22.05.2022
Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Çay - 22.05.2022
21 Mayıs 2022 Haberleri

21 Mayıs 2022 Haberleri

Çay - 22.05.2022
AFYONKARAHİSAR - 'Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı' yarın tamamlanacak

AFYONKARAHİSAR - "Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı" yarın tamamlanacak

Çay - 21.05.2022
Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Çay - 21.05.2022
Çay zammı raflara yansımaya başladı! Etiketlerdeki artışı gören gözlerine inanamıyor

Çay zammı raflara yansımaya başladı! Etiketlerdeki artışı gören gözlerine inanamıyor

Çay - 21.05.2022
Çaya gelen zam kahvelerde 40 yıllık geleneği sona erdirdi: Artık yancılara kimse bir şey ısmarlamıyor

Çaya gelen zam kahvelerde 40 yıllık geleneği sona erdirdi: Artık yancılara kimse bir şey ısmarlamıyor

Çay - 21.05.2022
Milyonlarca arı 100 gramını bir günde topluyor: Kilosu 400 TL

Milyonlarca arı 100 gramını bir günde topluyor: Kilosu 400 TL

Çay - 21.05.2022
Milyonlarca arının gram gram topladığı polende ilk hasat gerçekleştirildi! Kilosu 400 TL'den satılıyor

Milyonlarca arının gram gram topladığı polende ilk hasat gerçekleştirildi! Kilosu 400 TL'den satılıyor

Çay - 21.05.2022
Kefallerin hayran bırakan yolculuğu

Kefallerin hayran bırakan yolculuğu

Çay - 21.05.2022
MERSİN'DE DÜNYA ARI GÜNÜ KUTLANDI

MERSİN'DE DÜNYA ARI GÜNÜ KUTLANDI

Çay - 20.05.2022
İnci kefalinin zorlu yolculuğu vatandaşlara görsel şölen sunuyor

İnci kefalinin zorlu yolculuğu vatandaşlara görsel şölen sunuyor

Çay - 20.05.2022
Bakan Kurum, Mersin'de kentsel dönüşüm projesini inceledi

Bakan Kurum, Mersin'de kentsel dönüşüm projesini inceledi

Çay - 20.05.2022
Bakan Kurum: 'Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte'

Bakan Kurum: "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte"

Çay - 20.05.2022
Çin'de Uluslararası Çay Günü Etkinliği

Çin'de Uluslararası Çay Günü Etkinliği

Çay - 20.05.2022
Başkan Gültak, Bakan Kurum'a projelerini anlattı

Başkan Gültak, Bakan Kurum'a projelerini anlattı

Çay - 20.05.2022
Bakan Kurum, Mersin'de toplu açılış ve temel atma törenine katıldı Açıklaması

Bakan Kurum, Mersin'de toplu açılış ve temel atma törenine katıldı Açıklaması

Çay - 20.05.2022
Bakan Kurum: 'İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'ndaki Türkiye'nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz'

Bakan Kurum: "İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'ndaki Türkiye'nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz"

Çay - 20.05.2022
Erdemli'de 'Dünya Arı Günü' kutlandı

Erdemli'de "Dünya Arı Günü" kutlandı

Çay - 20.05.2022
Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: 'Ayakkabı Bile Alamıyoruz'

Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: "Ayakkabı Bile Alamıyoruz"

Çay - 20.05.2022
Kılıçdaroğlu: 'Halktan, Emekten, Alın Terinden Yana Olan; Torpili Değil de Hak Edene Hakkını Teslim Eden Bir Siyasi Anlayışa İhtiyacımız Var. Bunu...

Kılıçdaroğlu: "Halktan, Emekten, Alın Terinden Yana Olan; Torpili Değil de Hak Edene Hakkını Teslim Eden Bir Siyasi Anlayışa İhtiyacımız Var. Bunu...

Çay - 20.05.2022
RİZE'DE 'ÇAY GÖÇÜ' İLE NÜFUS 4'E KATLANDI

RİZE'DE 'ÇAY GÖÇÜ' İLE NÜFUS 4'E KATLANDI

Çay - 20.05.2022
Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Çay - 20.05.2022
Lipton Doğu Karadeniz'de çay hasadına başladı

Lipton Doğu Karadeniz'de çay hasadına başladı

Çay - 20.05.2022
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ

İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ

Çay - 19.05.2022
Çay Üreticilerinin Tepkisi Sürüyor: 'Yüzde 75'lik Artış Kabul Edilemez'

Çay Üreticilerinin Tepkisi Sürüyor: "Yüzde 75'lik Artış Kabul Edilemez"

Çay - 19.05.2022
Almanya'dan gelen hastaya Balıkesir'de tüp mide ameliyatı

Almanya'dan gelen hastaya Balıkesir'de tüp mide ameliyatı

Çay - 18.05.2022
Çay hazırlamak için mutfak tüpünü açık bıraktı, uykuya dalınca 4 ev yandı

Çay hazırlamak için mutfak tüpünü açık bıraktı, uykuya dalınca 4 ev yandı

Çay - 18.05.2022
Emine Erdoğan: '(Japon Bahçesi) Yaradan'ın, eşsiz sanatının sergilendiği büyük bir tuval'

Emine Erdoğan: "(Japon Bahçesi) Yaradan'ın, eşsiz sanatının sergilendiği büyük bir tuval"

Çay - 18.05.2022
Belediye başkanları kadına şiddete karşı farkındalık için maç yaptı

Belediye başkanları kadına şiddete karşı farkındalık için maç yaptı

Çay - 18.05.2022
Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor

Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor

Çay - 18.05.2022
Son günlerde yağan yağmurlar Eber Gölü'nde su seviyesini arttırdı

Son günlerde yağan yağmurlar Eber Gölü'nde su seviyesini arttırdı

Çay - 18.05.2022
Adana protokolü, kadın futbol takımıyla gösteri maçı yaptı

Adana protokolü, kadın futbol takımıyla gösteri maçı yaptı

Çay - 18.05.2022
Çay paketleri içinde kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Çay paketleri içinde kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Çay - 18.05.2022
Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı

Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı

Çay - 18.05.2022
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Çay - 18.05.2022
Rize protokolü çay bahçesine girdi

Rize protokolü çay bahçesine girdi

Çay - 17.05.2022
Çay Üreticileri, Yaş Çay Fiyatına Tepki Gösterdi: 'Zaten 500 Kilo Çay Kesiyorum.

Çay Üreticileri, Yaş Çay Fiyatına Tepki Gösterdi: "Zaten 500 Kilo Çay Kesiyorum.

Çay - 17.05.2022
Trabzonlu Çay Üreticisi: Çay Kanunu'nu Niye Çıkarmıyorlar? Hep Zenginin Peşinden Gidiyorlar

Trabzonlu Çay Üreticisi: Çay Kanunu'nu Niye Çıkarmıyorlar? Hep Zenginin Peşinden Gidiyorlar

Çay - 17.05.2022
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi

Çay - 17.05.2022
Ali Öztunç'tan Bakan Nebati'ye: 'Enflasyonun Yükselmesinin Sebebi Olarak Enflasyonu Gösteriyor, Müthiş Deha'

Ali Öztunç'tan Bakan Nebati'ye: "Enflasyonun Yükselmesinin Sebebi Olarak Enflasyonu Gösteriyor, Müthiş Deha"

Çay - 17.05.2022
TTB Başkan Yardımcısı Çakıroğlu'ndan, yaş çay alım fiyatı açıklaması Açıklaması

TTB Başkan Yardımcısı Çakıroğlu'ndan, yaş çay alım fiyatı açıklaması Açıklaması

Çay - 17.05.2022
Bayraklı'da, öğrenmenin yaşı yok!

Bayraklı'da, öğrenmenin yaşı yok!

Çay - 17.05.2022
Rize protokolü çay bahçesine girdi

Rize protokolü çay bahçesine girdi

Çay - 17.05.2022
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor

Çay - 17.05.2022
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Çay - 17.05.2022
Seçer: 'Mersin'in, sadece Türkiye'de değil dünyada sportif faaliyetlerle anılsın istiyoruz'

Seçer: "Mersin'in, sadece Türkiye'de değil dünyada sportif faaliyetlerle anılsın istiyoruz"

Çay - 17.05.2022
Fantastik Kahramanlar 36. Genç Günlerde Sahne Aldı

Fantastik Kahramanlar 36. Genç Günlerde Sahne Aldı

Çay - 16.05.2022
Bugün nelere zam geldi? SON DAKİKA! Şekere zam geldi mi? Çaya zam geldi mi? İşte zam gelen ürünler!

Bugün nelere zam geldi? SON DAKİKA! Şekere zam geldi mi? Çaya zam geldi mi? İşte zam gelen ürünler!

Çay - 17.05.2022
Fantastik Kahramanlar 36. Genç Günlerde Sahne Aldı

Fantastik Kahramanlar 36. Genç Günlerde Sahne Aldı

Çay - 16.05.2022
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Çay - 16.05.2022
Çay kaç TL oldu? Çay zamlandı mı?

Çay kaç TL oldu? Çay zamlandı mı?

Çay - 16.05.2022
Çay zammı ne zaman? SON DAKİKA Çaya zam mı geldi? Çaykur 1 kg çay ne kadar oldu? Çay fiyatları listesi!

Çay zammı ne zaman? SON DAKİKA Çaya zam mı geldi? Çaykur 1 kg çay ne kadar oldu? Çay fiyatları listesi!

Çay - 18.05.2022
'1 kilo inokulant ile 100 kilo tohumluk aşılanabiliyor'

'1 kilo inokulant ile 100 kilo tohumluk aşılanabiliyor'

Çay - 16.05.2022
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ

SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ

Çay - 16.05.2022
Yaş çay üreticileri alım fiyatından memnun

Yaş çay üreticileri alım fiyatından memnun

Çay - 16.05.2022
BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ

BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ

Çay - 16.05.2022
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU

İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU

Çay - 16.05.2022
Karayolunu su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Karayolunu su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Çay - 16.05.2022
BAKAN KİRİŞCİ: 'ÇAY KANUNU'NDA ÜRETİCİLERİMİZİ MUTLU EDECEK AŞAMADAYIZ

BAKAN KİRİŞCİ: 'ÇAY KANUNU'NDA ÜRETİCİLERİMİZİ MUTLU EDECEK AŞAMADAYIZ

Çay - 16.05.2022
Zihni Derin kimdir? Çayın babası Zihni Derin ne zaman öldü, neler yapmıştır, nereli?

Zihni Derin kimdir? Çayın babası Zihni Derin ne zaman öldü, neler yapmıştır, nereli?

Çay - 16.05.2022
Bayraklı Belediyesi'nden 26 Branşta Kurs

Bayraklı Belediyesi'nden 26 Branşta Kurs

Çay - 15.05.2022
Karaman'daki Zeyve Pazarı'nın Esnafı İşini Kaybetme Korkusu Yaşıyor: 'Bizi Ekmeğimizden Edecekler'

Karaman'daki Zeyve Pazarı'nın Esnafı İşini Kaybetme Korkusu Yaşıyor: "Bizi Ekmeğimizden Edecekler"

Çay - 15.05.2022
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI, ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI, ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI

Çay - 15.05.2022
İNCİ KEFALİNİN GÖÇ YOLCULUĞU KEMENÇE EŞLİĞİNDE BAŞLADI

İNCİ KEFALİNİN GÖÇ YOLCULUĞU KEMENÇE EŞLİĞİNDE BAŞLADI

Çay - 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

Çay - 14.05.2022
Çay Üreticileri: İnsanca Yaşayacağımız Taban Fiyatı Açıklansın

Çay Üreticileri: İnsanca Yaşayacağımız Taban Fiyatı Açıklansın

Çay - 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

Çay - 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Çay - 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

Çay - 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

Çay - 14.05.2022
İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor

İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor

Çay - 14.05.2022
İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

Çay - 14.05.2022

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