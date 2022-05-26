Çay Haberleri - Çay Haber - Haberler

Çay Haberleri
Çay haber, Çay son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Aksaraylı Çaycı: "1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor"
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Güven'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gelin Sorunları Yerinde Görün. İnanın Geçinemiyoruz"
Osmaniyeli Çay Ocağı İşletmecisi: "Çayı İki Liraya Veriyorum. Zamlara Göre Değerlendirmiş Olsam, 6 Lira Yapmam Lazım"
Zihni Derin kimdir? Zihni Derin ne zaman öldü? Çayın babası Zihni Derin neler yapmıştır, nereli?
Yaş Çay Alım Kampanyası Rize'de Sorunlu Başladı. Topladıkları Çaylar Üreticinin Elinde Kaldı
Çay zammı raflara yansımaya başladı! Etiketlerdeki artışı gören gözlerine inanamıyor
Çaya gelen zam kahvelerde 40 yıllık geleneği sona erdirdi: Artık yancılara kimse bir şey ısmarlamıyor
Milyonlarca arının gram gram topladığı polende ilk hasat gerçekleştirildi! Kilosu 400 TL'den satılıyor
Bakan Kurum: "İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'ndaki Türkiye'nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz"
Kılıçdaroğlu: "Halktan, Emekten, Alın Terinden Yana Olan; Torpili Değil de Hak Edene Hakkını Teslim Eden Bir Siyasi Anlayışa İhtiyacımız Var. Bunu...
Emine Erdoğan: "(Japon Bahçesi) Yaradan'ın, eşsiz sanatının sergilendiği büyük bir tuval"
Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı
Trabzonlu Çay Üreticisi: Çay Kanunu'nu Niye Çıkarmıyorlar? Hep Zenginin Peşinden Gidiyorlar
Ali Öztunç'tan Bakan Nebati'ye: "Enflasyonun Yükselmesinin Sebebi Olarak Enflasyonu Gösteriyor, Müthiş Deha"
Seçer: "Mersin'in, sadece Türkiye'de değil dünyada sportif faaliyetlerle anılsın istiyoruz"
Bugün nelere zam geldi? SON DAKİKA! Şekere zam geldi mi? Çaya zam geldi mi? İşte zam gelen ürünler!
Çay zammı ne zaman? SON DAKİKA Çaya zam mı geldi? Çaykur 1 kg çay ne kadar oldu? Çay fiyatları listesi!
Zihni Derin kimdir? Çayın babası Zihni Derin ne zaman öldü, neler yapmıştır, nereli?
Karaman'daki Zeyve Pazarı'nın Esnafı İşini Kaybetme Korkusu Yaşıyor: "Bizi Ekmeğimizden Edecekler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı
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