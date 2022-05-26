Çay Haberleri - Çay Haber - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Halktan, Emekten, Alın Terinden Yana Olan; Torpili Değil de Hak Edene Hakkını Teslim Eden Bir Siyasi Anlayışa İhtiyacımız Var. Bunu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

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