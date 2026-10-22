BİK Genel Müdürü Çay dijital dönüşüm ve dezenformasyonla mücadeleyi öğrencilerle konuştu:

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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen programda "Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı sunum yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle bir araya gelen Çay, sunumunda Türkiye'de ilancılık tarihini ve Basın İlan Kurumunun faaliyetlerini aktardı.

Çay, genç iletişimcilerle gerçekleştirilen buluşmaların hem kurum hem de basın sektörü açısından önemli olduğunu belirtti.

2026 yılının Eylül ayı itibarıyla 2 bin 359 süreli yayına dağıtılan resmi ilan ve reklam bedelinin 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Çay, basın çalışanlarına verilen borç, gazetelere sağlanan krediler, basın dernekleri ve azınlık gazetelerine yapılan yardımların toplamının ise 175 milyon lira olduğunu belirtti.

Yapay zekanın haberciliğe etkileri, küresel risk raporları ve dezenformasyonla mücadele mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çay, dezenformasyonun son yıllarda küresel ölçekte en önemli riskler arasında yer aldığını ifade etti.

Habere duyulan güvenin azaldığına ve toplumlarda haberden kaçış eğiliminin arttığına dikkati çeken Çay, "Habere güvenin azaldığı bu dezenformasyon çağında gazetecilik nasıl yapılacak? İşte sorulması gereken ve cevabı ivedilikle bulunması gereken soru budur. Her tehdit ve kriz ortamı aslında kendi içinde fırsatları da barındırır. Bu ortam güvenilir haber kaynaklarına olan talebi artırabilir. Dezenformasyonun tırmandığı bugünlerde, geleneksel medya bu fırsatı nasıl ve ne ölçüde kullanacak?" ifadelerini kullandı.

Çay, yapay zeka teknolojilerinin sahte ses ve görüntülerle kamuoyunu yanıltmak, insan davranışlarını manipüle etmek amacıyla giderek daha fazla kullanıldığını anlatarak, dijital platformlardaki çifte standartlara ve organize enformasyon savaşlarına değindi.

"Teyit edemediğiniz haber gerçek değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteciliğin toplum için pusula işlevi gördüğüne ilişkin sözlerini aktaran Çay, "Teyit edemediğiniz haber gerçek değildir. Gazetecilik mesleği, yapay zeka ve dijital manipülasyon çağında doğrulama sorumluluğundan asla taviz veremez. Doğruluk, güvenilirlik ve ilkeli yayıncılık, geleneksel ve dijital medyanın en büyük güvencesi olmaya devam edecektir." ???????diye konuştu.

Çay, dezenformasyonla mücadelede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Program, Çay'ın öğrencilerin sorularını yanıtlaması, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Betül Önay Doğan'ın plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA