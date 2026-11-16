Afyonkarahisar Çay'da Karamık Gölü'nde kuraklık derinliği 30 santimetreye düşürdü

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı.

Çay- Dinar yoluna yakın noktada bulunan, 40 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve etrafındaki Çay ilçesine bağlı 5 köy halkının istifade ettiği Karamık Gölü'nde geçen yıl yangınlarla mücadele edildi. Bu yıl ise kuraklık nedeniyle suyu önemli ölçüde çekilen gölün en derin noktası 30 santimetreye kadar düştü.

Koçbeyli İdris Doğan, Karamık Gölü'nden geçimini sağladığını belirterek, "Gölümüzde balık yaşamaz oldu. Bir zamanlar bölgenin sazan ve turna balığı ihtiyacı bu gölden karşılanıyordu. Şu an hiç kalmadı. Su çekildi. Derinliği olmayan bir gölde balık yaşamaz. Zaman zaman ördek ve bazı kuşlar gagalarını temizlemek için göle geliyor. Seneye bu kuşlar da olmayacak. Bu yıl kar yağışı olmazsa göl tamamen kurur. Su kaynakları göl için yetersiz" dedi.

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ÇAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı