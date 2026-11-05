Kastamonu Abana'da sağanak sonrası Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldı

Kastamonu Abana'da sağanak sonrası Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldı. Ezine Çayı üzerinde planlanan köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında çay yatağında bırakılan özel firmaya ait iş makinesini çıkarmak için ekipler çalışma başlattı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen çayda iş makinesi mahsur kaldı.
Ezine Çayı üzerinde yapılması planlanan köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, dün akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından çay yatağında bırakıldı.
Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çayda su seviyesinin yükselmesi üzerine iş makinesi bölgede mahsur kaldı.
İş makinesinin sudan çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA