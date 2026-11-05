Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Abana'da sağanak sonrası Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Abana'da sağanak sonrası Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldı. Ezine Çayı üzerinde planlanan köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında çay yatağında bırakılan özel firmaya ait iş makinesini çıkarmak için ekipler çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen çayda iş makinesi mahsur kaldı.

Ezine Çayı üzerinde yapılması planlanan köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, dün akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından çay yatağında bırakıldı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çayda su seviyesinin yükselmesi üzerine iş makinesi bölgede mahsur kaldı.

İş makinesinin sudan çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi

Daltonlar'a bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan isim Türkiye'de
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor

Petrol çakıldı, dev indirim geliyor
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm
Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

Evdeki bavuldan ölüm çıktı! Küçük Melek'in kahreden kaderi
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı