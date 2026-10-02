Haberler

Afyon Çay Kaymakamı Türker, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyon Çay Kaymakamı Türker, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyon Çay'da Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Türker, SYDV Müdürü İbrahim Kumcu ile yaşlıların taleplerini dinledi; ziyaretten memnun kalan ilçe sakinleri teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan ulu çınarları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Kaymakam Türker, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İbrahim Kumcu ile birlikte Yaşlılar Haftası çerçevesinde ilçedeki yaşlı vatandaşları ikametlerinde ziyaret etti. Yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Türker, taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Türker, yaşlıların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yaşlılarımız bizim için önemli ve değerli. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle ilçemizin yaşlılarına ziyaret gerçekleştirip hayır dualarını almak istedik. Onlar devletimizin ve milletimizin dua kaynağı. Var olsunlar. Daima yanlarındayız. Kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri ise hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Kaymakam Türker ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: Torpil listesi ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var