Afyon Çay Kaymakamı Türker, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan ulu çınarları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Kaymakam Türker, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İbrahim Kumcu ile birlikte Yaşlılar Haftası çerçevesinde ilçedeki yaşlı vatandaşları ikametlerinde ziyaret etti. Yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Türker, taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Türker, yaşlıların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yaşlılarımız bizim için önemli ve değerli. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle ilçemizin yaşlılarına ziyaret gerçekleştirip hayır dualarını almak istedik. Onlar devletimizin ve milletimizin dua kaynağı. Var olsunlar. Daima yanlarındayız. Kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri ise hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Kaymakam Türker ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı