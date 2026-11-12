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Elazığspor, Erbaaspor deplasmanı için Tokat'a 20 oyuncuyla gitti

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Elazığspor, Erbaaspor deplasmanı için Tokat'a 20 oyuncuyla gitti
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Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile oynayacağı maç için Tokat'a 20 oyuncuyla gitti. Sakatlıkları bulunan Hakan Yavuz, Enes Soy ve Kemal Rüzgar bu maçın kadrosuna alınmadı.

Elazığspor, 20 oyuncuyla Erbaaspor maçı için Tokat'a gitti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. Haftası'nda deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor, Tokat'a gitti. Bordo-Beyazlılar 20 oyuncuyla Tokat'a giderken, sakatlıkları bulunan Hakan Yavuz, Enes Soy ile Kemal Rüzgar bu maçın da kadrosuna alınmadı.

Kadroda; Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, M. Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Berat Sağlam, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Özkan Bal, Serhat Genç yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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