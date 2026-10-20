Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Çay'da 200 üreticiye yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Çay'da 200 üreticiye yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 200 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu dağıtıldı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök'ün katıldığı programla girdi maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök'ün katılımıyla düzenlenen programda, 200 üreticiye toplam 56 ton buğday tohumu teslim edildi.

Destekle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmiş

Turist flamingoyu boynundan tutup odasına götürdü! Savunması şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor

MEB duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı
Kim Jong Un'un ailesine ait olduğu düşünülen 80 metrelik yat uyduda! Güvertesinde 50 metrelik havuz var

50 metrelik havuzu, su kaydırağı var! Lüks yat uyduya yakalandı
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var