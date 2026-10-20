Afyonkarahisar Çay'da 200 üreticiye yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar Çay'da 200 üreticiye yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 200 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu dağıtıldı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök'ün katıldığı programla girdi maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu dağıtıldı.
Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök'ün katılımıyla düzenlenen programda, 200 üreticiye toplam 56 ton buğday tohumu teslim edildi.
Destekle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı