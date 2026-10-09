Çay Barajı'nda kaçak avcılığa karşı denetim Tarım ve Orman ekiplerince yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Çay Barajı'nda kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında barajda kontrol ve denetim yapıldı. Denetimlerde, su ürünleri avcılığına ilişkin faaliyetler incelenerek gerekli değerlendirmelerde bulunuldu.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı