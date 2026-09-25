Haberler

Rize Çayeli'de çay fabrikası deposu yangını kontrol altına alındı, kimse yaralanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize Çayeli'de çay fabrikası deposu yangını kontrol altına alındı, kimse yaralanmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde özel sektöre ait çay fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Fabrika yetkilisi yangında kimsenin zarar görmediğini belirtirken, soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

RİZE'de özel sektöre ait bir çay fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çayeli ilçesinde özel sektöre ait bir çay fabrikasının depo bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman kısa sürede fabrikanın bir kısmını sardı. İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

'KİMSEYE BİR ŞEY OLMAMASI EN BÜYÜK KAZANCIMIZ'

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan fabrika yetkilisi Resul Okumuş, yangında kimsenin zarar görmediğini belirterek, "Bugün başımıza elim bir yangın hadisesi geldi. Haftalık paketlemede kullandığımız malzemelerin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Bölgede bulunan bütün itfaiye teşkilatları geldi, onlara teşekkür ediyoruz. Şu anda yangın söndürüldü, soğutma işlemine devam ediliyor. En büyük kazancımız kimseye bir şey olmaması. Mal yerine koyulur, hepimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenini belirleme mesaisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

Verilen emeğin karşılığı bu mu? Koca koca adamların yaptığına bakın

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı