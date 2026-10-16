Afyonkarahisar Çay'da 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu verildi

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 200 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 56 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Ali Kaleli Mahallesi'nde bir otelin yanında program düzenlendi.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve beraberindekilerin katılımıyla ilçedeki 200 çiftçiye 56 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Türker, sertifikalı tohumların belirli kalite ve standartlara uygunluk bakımından kontrol ve belgelendirme süreçlerinden geçirildiğini belirterek, "İlçemizde yaklaşık 50 bin dekar alanda buğday ekimi yapılıyor. Bunun yaklaşık 2 bin 300 dekarlık kısmına sertifikalı buğday tohumu dağıtmış olduk." dedi.

Kaynak: AA