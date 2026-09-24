Afyonkarahisar Çay ve Evciler'de küçükbaş hayvanlara kayıt ve aşılama yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Çay ve Evciler ilçelerinde küçükbaş hayvanlara yönelik kayıt ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çay ve Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, küçükbaş hayvanların kayıt durumları kontrol edilerek gerekli işlemler yapıldı. Program kapsamında hayvanlara yönelik aşılama uygulamaları da gerçekleştirildi.

Çalışmaların hayvan sağlığının korunması, hayvan varlığına ilişkin kayıtların güncel tutulması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla program dahilinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı