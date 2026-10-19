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Afyonkarahisar'da dağcı Adem Kurt için Gelincikana zirvesine anma tırmanışı yapıldı

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Afyonkarahisar'da dağcı Adem Kurt'u anmak için 2 bin 675 rakımlı Gelincikana zirvesine düzenlenen tırmanış, mevsimin ilk karı eşliğinde yapıldı. Etkinliğe Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'in de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı; tırmanış yaklaşık 7 saat sürdü.

AFYONKARAHİSAR'da, dağcı Adem Kurt'u anmak amacıyla 2 bin 675 rakımlı Gelincikana zirvesine düzenlenen tırmanış etkinliği, mevsimin ilk karı eşliğinde gerçekleştirildi. Sert kayalıklar ve dik yamaçların aşıldığı etkinlik, yaklaşık 7 saat sürdü.

Çay Dağcılık ve İzcilik Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) ile Akademik Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'in de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Etkinlikte, 15 kilometrelik parkurda zorlu doğa koşullarıyla mücadele edildi.

ÇAYDOS Kulüp Başkanı Ali Demiral, tırmanışın Yakasinek Mağara rotasından yapıldığını, inişin ise Parmakkaya rotası üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Etkinliğin zorlu geçtiğini belirten Demiral, desteklerinden dolayı AFAD, UMKE ve Sultandağı Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Haber- kamera: Muzaffer NAL/ÇAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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